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Боррель выступил против исключения России из G20

10:38
  • пятница
  • 03 марта 2023

Важно сохранять возможность диалога, указали в Брюсселе

Возможное исключение России из "Группы двадцати" (G20) противоречило бы принципу многостороннего сотрудничества. Такое мнение в пятницу, 3 марта, высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Чиновник выразил мнение, что "нельзя говорить, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, а затем просить Россию выйти из G20", поскольку это "довольно противоречиво".

Боррель призвал "слушать других и говорить правду на встречах G20". По его словам, важно сохранить возможность "сказать все, что думаем, и получить ответ от другой стороны", сообщает РБК.

Ранее власти США при формировании оборонного бюджета США на 2023 года предусмотрели положение о необходимости добиваться исключения России из "Большой двадцатки" (G20) и ряда других международных форматов и организаций.

Однако в Совете Федерации напомнили, что "Большая двадцатка" (G20) является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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