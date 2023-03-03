В Брянской области раскрыли детали нападения на регион

Теракт был совершен 2 марта

Две украинские диверсионно-разведывательные группы напали накануне на два населенных пункта в приграничном районе Брянской области. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал глава Нового Ропска Николай Самусев.

По словам чиновника, утром 2 марта появилась информация о том, что в Любечане вошла диверсионно-разведывательная группа. Местные жители "услышали стрельбу в районе 8 часов, но толком никто не мог понять, что это такое".

Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками — это были разные группы, рассказал Самусев. Представители администрации передали эти данные пограничникам, "а дальше началась уже не наша работа", цитирует чиновника ТАСС.

2 марта на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

В ФСБ рассказали, что в результате принятых мер вылазка украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области была пресечена. Противник была "выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар".

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