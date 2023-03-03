ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Брянской области раскрыли детали нападения на регион

10:59
  • пятница
  • 03 марта 2023

Теракт был совершен 2 марта

Две украинские диверсионно-разведывательные группы напали накануне на два населенных пункта в приграничном районе Брянской области. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал глава Нового Ропска Николай Самусев.
Нападение диверсантов в Брянской области. Хроника событий

По словам чиновника, утром 2 марта появилась информация о том, что в Любечане вошла диверсионно-разведывательная группа. Местные жители "услышали стрельбу в районе 8 часов, но толком никто не мог понять, что это такое".

Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками — это были разные группы, рассказал Самусев. Представители администрации передали эти данные пограничникам, "а дальше началась уже не наша работа", цитирует чиновника ТАСС.

2 марта на территорию Брянской области в село Любечане с Украины проникла диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

В ФСБ рассказали, что в результате принятых мер вылазка украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области была пресечена. Противник была "выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Спеоперация ФСБ
Спеоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.