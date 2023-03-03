В Кузбассе двух женщин накрыло сошедшей с крыши лавиной

Пешеходов снесло на дорогу

В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу.

Инцидент произошел в городе Тайга 24 февраля на улице Савинова. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, как снежная глыба падает с крыши здания, задевает двух идущих по обочине женщин и сносит их на проезжую часть.

организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве, в связи со сходом снега с крыши здания в городе Тайге, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи", - сообщили в региональной прокуратуре.

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