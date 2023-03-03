В ВСУ рассказали о приказе немедленно покинуть Артемовск

Украинская армия находится в сложном положении

Подразделение украинской аэроразведки в ночь на пятницу, 3 марта, получило распоряжение в срочном порядке покинуть Артемовск. Об этом рассказал командир подразделения с позывным "Мадьяр".

По словам военнослужащего, "Птицы Мадьяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута (украинское название Артемовска) на новое место боевых действий".

"Мадьяр" отказался комментировать приказы командования и причины перевода подразделения "в момент, критический для Бахмута", сообщает ТАСС.

Ранее служащие ВСУ из числа участников боевых действий в Артемовске рассказали, что в сражениях за город украинская армия потеряла уже около батальона за неделю, в день потери составляют одну-две роты.

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