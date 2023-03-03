Зеленского призвали позволить воюющим в ВСУ старикам и детям покинуть Артемовск

Город практически окружен

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав дать военным ВСУ возможность покинуть почти окружённый Артёмовск.

Он заявил, что подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Артемовск, осталась одна дорога.

"Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом (российское название города – Артемовск – прим. ред.) коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город", - сказал Пригожин в видеообращении, размещенном в соцсетях.

Затем к Зеленскому обратились трое украинцев - двое подростков и пожилой мужчина, они попросили президента Украины дать им возможность вернуться на родину к семьям.

Накануне стало известно, что российские военные закрепились в центре Артемовска.

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