ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленского призвали позволить воюющим в ВСУ старикам и детям покинуть Артемовск

11:29
  • пятница
  • 03 марта 2023

Город практически окружен

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав дать военным ВСУ возможность покинуть почти окружённый Артёмовск.

Он заявил, что подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Артемовск, осталась одна дорога.

"Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом (российское название города – Артемовск – прим. ред.) коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город", - сказал Пригожин в видеообращении, размещенном в соцсетях.

Затем к Зеленскому обратились трое украинцев - двое подростков и пожилой мужчина, они попросили президента Украины дать им возможность вернуться на родину к семьям.

Накануне стало известно, что российские военные закрепились в центре Артемовска.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские войска
Украинские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.