Эстония пожаловалась на трудности с сохранением единства по Украине

Союзникам приходится убеждать друг друга в важности сохранения прежней политики

Сохранять единство среди западных союзников в отношении конфликта на Украине становится все сложнее. Такое заявление в пятницу, 3 марта, сделала глава правительства Эстонии Кая Каллас.

Политик пояснила, что все хотят прекращения боевых действий "и есть вопрос по поводу того, что их действительно остановит". При этом "если некоторые думают, что мы приложим это последнее усилие и затем нарисуем черту и не будем делать что-то еще, это действительно вызывает беспокойство".

Каллас рассказала, что в украинском вопросе что "до сих пор нам удавалось" убедить Францию и Германию "смотреть на картину так, как мы ее видим". Однако другим европейским странам "приходится продолжать объяснять, что нам нужно сделать", пишет The Financial Times.

Ранее на Западе признавали, что продолжать политику антироссийских санкций в свете событий на Украине все сложнее. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в распоряжении Брюсселя "есть инструменты" давления на Россию, но "следующие шаги будут сложными".

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