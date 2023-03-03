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Германия решила купить у Швейцарии новые Leopard 2

11:40
  • пятница
  • 03 марта 2023

До этого власти ФРГ разрешили отправлять Киеву немецкие танки

Власти Германии направили Швейцарии запрос на приобретение танков Leopard 2. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказали в швейцарском Федеральном департаменте обороны, защиты населения и спорта (DDPS).
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Пресс-секретарь ведомства Лоренц Фришкнехт подтвердил получение этой заявки, сообщает РИА Новости.

По информации издания Blick, Берлин хочет, чтобы Швейцария продала часть своих танков Leopard немецкой компании Rheinmetall. Эти машины должны заменить танки, которые западные страны в настоящее время поставляют Украине

Без согласия Федерального собрания (парламента) Швейцарии такая сделка невозможна. При этом неизвестно, о каком количестве танков и о каких сроках поставок идет речь.

Германия с начала российской спецоперации оказывает помощь Украине, в том числе поставляя ей оружие и военную технику. Однако это привело к истощению германских арсеналов и снижению способности бундесвера защитить ФРГ в случае необходимости. Источники утверждают, что на исправление ситуации потребуется порядка 20 миллиардов евро.

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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2
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