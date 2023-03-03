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ФСБ показала кадры последствий атаки ДРГ в Брянской области

11:52
  • пятница
  • 03 марта 2023

Можно заметить расстрелянные автомобили и взрывчатку

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео последствиями вчерашней атаки украинских диверсантов в Брянской области.
В Брянской области раскрыли детали нападения на регион

На кадрах показаны расстрелянные автомобили ВАЗ 2107 и "Нива", взрывчатка немецкого производства.

2 марта на территорию Брянской области с Украины проникли две диверсионные группы. В результате атаки погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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