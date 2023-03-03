В Москве обсудили перспективы развития строительной отрасли

Строительная отрасль требует внимания не только кабмина, но и законодателей

В рамках первого дня деловой программы проходящей в Москве конференции "Строительная отрасль: планы и перспективы" представители федерального и столичного Строительных комплексов, сообщества девелоперов, проектировщики, урбанисты, социологи и депутаты Государственной думы обсудили текущее состояние рынка недвижимости. Также участники обозначили перспективные шаги градостроительного и территориального развития России.

В приветственном слове к участникам конференции заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что столичный Стройкомплекс в текущем году сохранит высокие темпы и объемы возведения недвижимости.

"Строительство - главный драйвер роста экономики, который имеет огромный мультипликативный эффект. Непрерывная работа стройки - это и гарантированная загрузка предприятий стройиндустрии, и миллионы рабочих мест как в Москве, так и по всей стране. Несмотря ни на какие трудности, строительная отрасль России демонстрирует высокие, порой даже рекордные показатели. Мы считаем, что в этом году сохраним заданную планку, хотя это будет и непростая задача", - сказал он.

Директор Департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Мария Синичич уточнила, что реализация стратегии развития строительной отрасли позволит преодолеть внешние влияния и совершить рывок в градостроительном развитии России.

"Утвержденная в конце прошлого года стратегия ставит перед нами колоссальные по масштабу и сложности задачи, но именно следование этому документу даст толчок в развитии не только самой строительной отрасли, но и всей экономике страны", - сказала она.

Как добавила Синичич, финансовые средства на реализацию мероприятий стратегии есть.

"Безусловно, есть непростые моменты и в части импортозамещения, и на рынке кадров, но мы их знаем и принимаем меры для преодоления", - заверила спикер.

Заместитель председателя Комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов заявил, что строительная отрасль требует внимания не только кабмина, но и законодателей.

"Строительная отрасль России показала высокий уровень устойчивости. Вместе с тем нельзя не признать, что в этой сфере существует ряд вопросов, требующих внимания не только правительства, но и законодателей. Одной их таких мер должно стать продление программ льготного ипотечного кредитования и после 2024 года", - обратил внимание парламентарий.

По его словам, действие многих национальных проектов и государственных программ выходит за рамки 2024 года.

"Потенциальные покупатели, производители стройматериалов, застройщики и другие участники отрасли должны иметь приемлемый горизонт планирования, перспективу", - пояснил Кирьянов.

В свою очередь, руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал о преимуществах комплексного подхода к развитию территорий как одного из механизмов стабилизации отрасли.

"Взятый еще десять лет назад на вооружение комплексный подход к развитию Новой Москвы продемонстрировал свои преимущества - причем как для жителей, так и для экономики города" - сказал Владимир Жидкин.

Глава департамента пояснил, что сегодня в Новой Москве формируется качественная транспортная, инженерная и социальная инфраструктура, возводятся комфортные новостройки и создаются востребованные рабочие места.

"Как только на территории появляется дорога, инженерные сети, а рядом строится школа и поликлиника у инвесторов возникает интерес к развитию площадки. Таким образом, с момента вхождения в состав Москвы в развитие новых территорий проинвестировано 3,15 трлн рублей. До конца года мы ожидаем вложений еще на 850 млрд рублей. Причем большая часть инвестиций - частная", - уточнил Жидкин.

Во второй день работы конференции, 3 марта, пройдут практические семинары, посвященные вопросам соблюдения баланса интересов покупателей и строительного бизнеса, а также методам формирования и развития агломерационных связей. Стратегическим партнером представительной конференции, проходящей 2-3 марта, выступает ГК "Мосинжпроект", генеральным партнером - ГБУ "ГлавАПУ", официальным партнером - ГАУ "Институт Генплана Москвы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"