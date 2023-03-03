В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы

ЕГЭ никогда не был элементом этой образовательной системы

В России не обсуждают отмену ЕГЭ в связи с переходом на новую систему образования.

Об этом в пятницу, 3 марта, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Отказ России от Болонской системы образования не имеет отношения к экзаменам в средней школе.

"Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с единым государственным экзаменом", - сказал он (цитата по ТАСС).

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"