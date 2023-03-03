В России с коронавирусом госпитализировали 1546 человек

Скончались 40 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1546 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 14516 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 11512 человек, скончались 40 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2427 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 156. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1334 человека, в Московской области – 449.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22314520 случаев заболевания, зарегистрировано 396216 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"