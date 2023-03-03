Нобелевский лауреат Беляцкий получил срок за контрабанду

Мужчину осудили в Белоруссии

Белорусский суд признал нобелевского лауреата Алеся Беляцкого виновным в контрабанде и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает ТАСС.

Как уточняет БелТА, обвиняемыми по делу незарегистрированного правозащитного центра "Вясна" проходят Александр Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович и Дмитрий Соловьев. Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228 и ч. 2 ст. 342 УК Белоруссии. Адвокаты обвиняемых настаивают на невиновности своих подзащитных.

Государственный обвинитель запрашивал для обвиняемых наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 до 12 лет с отбыванием в колонии усиленного режима. Кроме того, сторона обвинения полагает, что четверо обвиняемых должны выплатить штрафы в размере 5 тысяч базовых величин.

Алесь Беляцкий вошел в число лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года.

Беляцкий ранее уже попадал в поле зрения белорусских правоохранительных органов. В ноябре 2011 года Первомайский суд Минска приговорил Беляцкого к 4,5 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В 2014 году он вышел на свободу после отбывания наказания.

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