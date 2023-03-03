Российским школам предложили утвердить требования к внешнему виду учащихся

Пока в России нет официальных федеральных норм относительно школьной формы

Российским школам следует утвердить требования к внешнему виду обучающихся. Такое мнение высказал в пятницу, 3 марта, статс-секретарь — заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев.

Представитель Минпросвещения предложил выйти с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся, чтобы "не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее".

Корнеев уточнил, что в настоящее время школьная форма есть в некоторых образовательных учреждениях 37 российских регионов, "а школ и того меньше, кто уже на своем уровне локальным актом закрепил требования к форме", сообщает АГН "Москва".

В ноябре 2022 года заместитель российского министра просвещения Татьяна Васильева отмечала, что введение единой школьной формы в России — еще не решенный вопрос. Представитель Минпросвещения уточняла, что обсуждение единой школьной формы — это пока не планы, а "вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями".

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