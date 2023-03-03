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ВСУ обстреляли российских силовиков на ЗАЭС

13:02
  • пятница
  • 03 марта 2023

Москва указывала на опасность действий ВСУ в отношении ядерного объекта

Сотрудники органов безопасности России попали под прицельный огонь на линии соприкосновения при встрече инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществлявших ротацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
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Как уточнил Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", сотрудники службы безопасности, которые обеспечивали весь процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали под шквальный автоматный огонь. Через некоторое время "в дело включился украинский пулемет, били прицельно, и только чудом два сотрудника нашей безопасности уцелели".

Кроме того, по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек.

Запорожская атомная электростанция с 28 февраля находится под контролем России. Российская сторона подчеркивала, что находящиеся на территории объекта военные и техника обеспечивают безопасность ядерного объекта, поэтому об их выведении как о "демилитаризации" АЭС не может быть и речи.

В январе постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси понимает, что присутствие российских военных и военной техники на территории Запорожской атомной электростанции — это "нормальное явление".

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