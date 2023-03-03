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Собянин: время ожидания поездов на станциях БКЛ метро сокращено почти вдвое

13:05
  • пятница
  • 03 марта 2023

Основа парка БКЛ - новейшие российские поезда "Москва-2020"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что на Большой кольцевой линии столичного метро курсируют 92 тематических поезда.
Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

"Каждый оформлен в дизайне "Два сердца столицы" и стилистике БКЛ. Один из поездов - особенный, в нем можно прочитать интересные факты о самом протяженном метрокольце мира, его строительстве и дизайне станций, посмотреть фотографии", - уточнил глава города.

Как добавил мэр, время ожидания на станциях Большой кольцевой линии в пиковые часы теперь составляет всего 1,5-2 минуты.

"Сократить этот период почти вдвое помог запуск нового и самого большого по площади электродепо - "Нижегородское", - объяснил градоначальник.

По словам Собянина, основа парка БКЛ - новейшие российские поезда "Москва-2020" - с широкими дверьми, сквозным проходом между вагонами, USB-разъемами для зарядки гаджетов. При этом она тише предыдущих моделей.

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