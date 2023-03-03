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Песков высказался об идее введения военного положения на границе с Украиной

13:12
  • пятница
  • 03 марта 2023

Теракт в Брянской области будет разбираться

Введение военного положения в приграничных с Украиной регионах пока не рассматривается.

Об этом в пятницу, 3 марта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что теракт в Брянской области будет разбираться, власти примут меры по недопущению подобного. Выводы будут сделаны по итогам следствия. 

"Действует там и особый режим приграничный, принимаются меры дополнительные. Ну, разумеется, разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобный событий", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

2 марта на территорию Брянской области с Украины проникли две диверсионные группы. В результате атаки погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Ответственность за него взяло действующее на стороне Вооруженных сил Украины формирование "Русский добровольческий корпус".

После атаки ДРГ в Брянской области Кадыров предложил ввести в некоторых регионах России военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего.

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