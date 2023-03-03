Запад декларирует приверженность поддержке Украины

Увеличение Западом поставок вооружений Киеву ложится тяжелым бременем на экономику этих стран. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, наращивание объемов вооружений и военной техники, которые западные союзники отправляют украинской армии, сказывается отрицательно на благосостоянии граждан государств Запада.

При этом в Москве констатируют продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений и склонять к этому своих подопечных в Европе, то есть страны ЕС — к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки, цитирует Пескова ТАСС.

На Западе уже начали задумываться об оправданности расходов на вооружение украинской армии. Во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США республиканец Марк Гарсия отметил важность для американских налогоплательщиков возможной самостоятельной закупки Киевом вооружений вместо того, чтобы получать их бесплатно. Представитель Пентагона в ответ отметила, что "это очень хорошая мысль".

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