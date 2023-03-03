В Москве открылась фотовыставка "Чтобы помнили"

Одна из целей выставки - напомнить о недопустимости переписывания истории

"Чтобы помнили..." - фотовыставку с таким названием открыли сегодня в Москве рядом с посольством Германии. Экспозицию подготовило Министерство обороны, сообщает "ТВ Центр".

Представлены работы, на которых отражены самые знаковые моменты Великой Отечественной. Объявление о начале войны, марш немецких пленных по нашей столице, водруженное над Рейхстагом знамя Победы.

Одна из целей выставки - напомнить о подвиге советского народа и недопустимости переписывания истории.

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