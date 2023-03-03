В Москве открылась фотовыставка "Чтобы помнили"

Одна из целей выставки - напомнить о недопустимости переписывания истории
"Чтобы помнили..." - фотовыставку с таким названием открыли сегодня в Москве рядом с посольством Германии. Экспозицию подготовило Министерство обороны, сообщает "ТВ Центр".
Представлены работы, на которых отражены самые знаковые моменты Великой Отечественной. Объявление о начале войны, марш немецких пленных по нашей столице, водруженное над Рейхстагом знамя Победы.
Одна из целей выставки - напомнить о подвиге советского народа и недопустимости переписывания истории.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"