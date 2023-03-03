В выходные сугробы в Москве вырастут до 41 сантиметра

Может быть побит рекорд минувшей зимы

В Москве может быть побит рекорд минувшей зимы по высоте снежного покрова. Ожидается, что в ближайшие выходные сугробы в городе вырастут до 41 сантиметра, передает "ТВ Центр".

Снег в столичном регионе начался еще минувшей ночью, в отдельных районах продолжает идти и сейчас. Утром коммунальщики провели прометание дорог с противогололедной обработкой, убирают снег также в пешеходных зонах, в районе остановок общественного транспорта и около метро. То, что весна в городе все же пока еще не началась, подтверждает и температура воздуха.

"Весна в Московском регионе началась с привычной погоды, еще нет особого тепла, ночью подмораживает, днем температура около нулевой отметки. Пока в Московском регионе мы особого тепла не ждем и каждый день ждем осадки, это небольшой и умеренный снег и мокрый снег", - сказала Людмила Паршина, ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России.

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