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В больнице имени Ворохобова спасли жизнь пациентке с опасной патологией

15:05
  • пятница
  • 03 марта 2023

Врачи провели сложнейшую операцию

Опухоль на шее у Кристины - 200 кубических сантиметров в объеме. Из-за нее щитовидная железа пациентки стала больше нормы в 10 раз. Новообразование не позволяет нормально есть и даже дышать.
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Появилась опухоль несколько лет назад, но из-за страха перед операцией пациентка не решалась обратиться к врачам. В итоге теперь придется удалять щитовидную железу целиком - орган давит на трахею и частично опустилась за грудину, а также - деформировала пищевод. На более ранних стадиях врачи Городской клинической больницы №67 имени Ворохобова, куда поступила Кристина, оставляют орган.

"Эндоскопический метод - без разрезов, прямым проколом удаляем щитовидную железу. В данном случае образование выросло до слишком больших размеров, что не позволит нам применить эндоскопический метод. Поэтому планируем традиционным способом оперировать", - рассказал Омар Османов, руководитель центра эндокринной хирургии  ГКБ № 67.

Во время операции хирурги отделяют жизненно важные структуры - гортанный нерв и паращитовидные железы. Когда щитовидка изолирована от прилежащих тканей - ее удаляют.

"Здесь предполагается убрать всю щитовидную железу, то есть выполнить полностью тиреодиэктомию. После таких операций щитовидная железа повторно не разрастается", - продолжает врач.

Операция прошла без осложнений, уже на следующий день пациентка смогла нормально есть и пить. Теперь ей назначена пожизненная терапия, которая будет возмещать гормоны щитовидной железы.

В больнице имени Ворохобова ежегодно проходят лечение более 80 тысяч человек. Здесь используют самые современные методы хирургического вмешательства, а передовое оборудование позволяет выполнять реконструктивные и малоинвазивные вмешательства любого уровня сложности. Главное - не бояться и вовремя обращаться к врачам.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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