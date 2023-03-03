На Ленинском проспекте произошло двойное убийство

В квартире обнаружены тела супружеской пары

Двойное убийство на Ленинском проспекте. В квартире обнаружены тела супружеской пары - 53-летнего мужчины и 49-летней женщины, передает "ТВ Центр".

Следственный комитет установил, что жилплощадь супруги (по некоторым данным - риэлторы) снимали. Долгое время они не выходили на связь с родственниками и друзьями.

В полицию обратился брат погибшей, вместе с собственником жилья они приехали на место, открыли дверь и нашли тела с признаками насильственной смерти, а еще - кровь на полу и разбитую посуду.

Убийцу сейчас ищут. Возбуждено уголовное дело.

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