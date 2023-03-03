На "Городской ферме" ВДНХ появились валлийские козы и лойские овцы

Живут они в соседних вальерах

На "Городской ферме" ВДНХ появились новые жители - внушительную территорию уже осваивают валлийские козы.

Половина туловища у них черная, половина - белая. Сама шерсть длинная, а на голове пучок, напоминающий челку. Зимой у них еще и пух вырастает, чтобы теплее было бродить по швейцарским горам, откуда эти козы родом.

"В этой породе у них особенность, что у них все с рогами. Питаются они у нас комбикормом, овощами, также добавляются им витамины и всякие микроэлементы", - рассказала ветеринарный врач Татьяна Астапова.

А рядом, в соседнем вольере, прописалась семья лойских овец. Самое необычное у них - это уши. Очень длинные, да еще и завернутые в трубочки. О красоте можно спорить, но терморегуляцию они обеспечивают прекрасно - это необходимо в резкоконтинентальном климате, в котором обитают лойские (или пакистанские) овцы.

Несмотря на экзотические названия, привезли животных не из-за границы, а из подмосковного питомника. Так что к перепадам столичного климата привыкать им не придется.

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