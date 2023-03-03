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В России выделят 5 млрд рублей на научно-образовательные центры

13:46
  • пятница
  • 03 марта 2023

Их создание является одной из задач нацпроекта "Наука"

На развитие сети научно-образовательных центров мирового уровня в России будет выделено за два года около 5 млрд рублей. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Путин открыл Год педагога и наставника в России

Замглавы кабмина встретился в Уфе с молодыми учеными и технологическими предпринимателями Евразийского научно-образовательного центра, в который входят семь университетов.

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня были отражены в майском указе президента Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта "Наука", сообщает "Интерфакс".

2 марта, объявляя об открытии в России Года педагога и наставника, глава государства Владимир Путин рассказал, что в стране продолжается формирование суверенной системы образования. Такую работу будут вести на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов. К общероссийским стандартам в ближайшие годы будет приведена образовательная инфраструктура Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

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