Три человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте

В аварию попал автомобиль Генпрокуратуры

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять машин.

ДТП произошло недалеко от ТЦ "Времена года". По предварительным данным, пострадали три человека, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Попавшая в аварию Toyota Camry принадлежит Генпрокуратуре, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Пострадал ли кто-то в машине, неизвестно.

"В момент столкновения, предварительно, она ехала по выделенной полосе. В результате ДТП у иномарки сильно повреждена передняя часть, вероятно, столкновение было лобовым", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент движение в сторону области восстановлено.

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