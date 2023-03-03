Нефтегазовые доходы России выросли почти на четверть

Санкции Запада в энергетике оказались малоэффективными

Поступления от нефтегазовой отрасли в российский бюджет в феврале 2023 года увеличились на 22,5% по сравнению с январем — до 521,2 млрд рублей. Такие данные в пятницу, 3 марта, приводит Министерство финансов.

Однако по сравнению с февралем 2022 года показатель упал почти в 1,9 раза — тогда доходы составляли 971,7 млрд рублей. За два месяца 2023 года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 946,7 млрд рублей против 1,766 трлн рублей годом ранее.

В феврале экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых на нефть и газовый конденсат принесли бюджету 532,1 млрд рублей, что на 21,5% выше уровня января. Объем этих же налогов на газ в феврале составил 160,6 млрд рублей, что на 28,1% больше, чем месяцем ранее, сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель российского министра энергетики Павел Сорокин подчеркнул, что у России "нет задачи продавать нефть любой ценой ради объема", тем более что у других государств "есть определенные нерыночные ограничения и попытка их как-то укоренить".

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