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"Тинькофф" приостановил валютные переводы в Грузию

14:11
  • пятница
  • 03 марта 2023

Банк-корреспондент перестал обрабатывать операции

Банк "Тинькофф" приостановил валютные переводы в Грузию.

Это связано с тем, что банк-корреспондент перестал обрабатывать операции, объяснили ТАСС в службе поддержки кредитной организации.

Возможность переводов долларов и евро за границу еще сохранилась, но в ограниченный список банков. Так, доллары можно отравить в некоторые банки Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Евро - только в некоторые банки Китая и Узбекистана.

В Абхазию и Южную Осетию можно переводить любую валюту, но банк советует переводить деньги в рублях.

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