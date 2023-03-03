ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В кабмине предупредили об активизации западных кибератак против России

14:39
  • пятница
  • 03 марта 2023

Они продолжатся, считает Дмитрий Чернышенко

Западные кибератаки на информационные системы России с 2022 года увеличились на 65%. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Замглавы правительства отметил, что "большие усилия предпринимает Запад, концентрация всех кибервозможностей для атаки на наши информационные системы, информационные продукты".

При этом Чернышенко счел очевидным, что атаки на нас будут продолжаться, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Германия выдвигает обвинения в адрес России в кибератаках на официальные ресурсы ФРГ, не имея никаких доказательств своих утверждений. Она напомнила высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что в правовом государстве, каким является ФРГ, госслужащие обязаны воздерживаться от предположений и утверждать только то, что они могут доказать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мужчина за компьютером
Мужчина за компьютером
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.