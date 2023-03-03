В кабмине предупредили об активизации западных кибератак против России

Они продолжатся, считает Дмитрий Чернышенко

Западные кибератаки на информационные системы России с 2022 года увеличились на 65%. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Замглавы правительства отметил, что "большие усилия предпринимает Запад, концентрация всех кибервозможностей для атаки на наши информационные системы, информационные продукты".

При этом Чернышенко счел очевидным, что атаки на нас будут продолжаться, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Германия выдвигает обвинения в адрес России в кибератаках на официальные ресурсы ФРГ, не имея никаких доказательств своих утверждений. Она напомнила высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что в правовом государстве, каким является ФРГ, госслужащие обязаны воздерживаться от предположений и утверждать только то, что они могут доказать.

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