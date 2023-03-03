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В России началась весенняя посевная

14:40
  • пятница
  • 03 марта 2023

Засеяно уже более 30 тысяч гектаров

Весенняя посевная кампания уже началась в регионах России. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказали в пресс-службе российского Министерства хозяйства.

В Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму, Дагестане, Чеченской Республике уже стартовал яровой сев. Засеяно более 30 тысяч гектаров и практически все это – зерновая группа, уточнил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Министр подчеркнул, что состояние озимых к началу весны в целом по России – лучше, чем в среднем за последние 5 лет: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 93% посевов, помимо этого, в некоторых регионах уже начинается активная вегетация.

Подготовка субъектов к посевной находится на особом контроле министерства, в ведомстве рассчитывают, что посевная пройдет штатно и обеспечит достойный урожай в 2023 году, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с каждым годом российское фермерство наращивает свой потенциал и добивается впечатляющих успехов во всех сферах агропромышленного комплекса. Глава государства отметил, что российское фермерство укрепляет свою роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и повышении качества жизни на селе.

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