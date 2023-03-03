МИД: убийства в Брянской области были совершены из оружия НАТО

Москва не оставит преступление безнаказанным

Атака украинских боевиков на мирное население Брянской области велась из оружия НАТО.

С таким заявлением в пятницу, 3 марта, выступили в МИД России. Таким образом, атака не могла быть осуществлена без разрешения Запада.

"В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма", - говорится в сообщении ведомства.

Российские власти сделали соответствующие выводы, преступление не останется безнаказанным. В настоящий момент идет расследование.

2 марта на территорию Брянской области с Украины проникли две диверсионные группы. В результате атаки погибли два человека. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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