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МИД указал на антироссийскую направленность "формулы мира" Зеленского

15:00
  • пятница
  • 03 марта 2023

Москва отвергает изложенные в ней требования Киева

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским "формула мира" направлена на формирование коалиции против России. Такое мнение в пятницу, 3 марта, высказали в российском Министерстве иностранных дел.
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В ведомстве напомнили заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что примирение Украины с Россией невозможно в ближайшие сто лет.

При этом Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России, для чего все более активно накачивают Украину вооружениями, натаскивают украинских военных, помогают своим киевским подопечным с определением целей и направления ударов, подчеркнули в МИД.

Коллективный Запад, взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России. Несмотря на это, специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что считает придуманную им "формулу мира" оружием, которое может помочь Украине, только "другого рода". При этом украинские власти отвергают возможность приостановки боевых действий, утверждая, что даже временное перемирие будет уступкой, а "любые уступки – это капитуляция".

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