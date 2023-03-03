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Уровень доверия Владимиру Путину в России вырос до 80%

15:21
  • пятница
  • 03 марта 2023

ВЦИОМ опубликовал еженедельный рейтинг доверия политикам

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 80,0% респондентов, принявших участие в еженедельном опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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За период с 20 по 26 февраля 2023 года показатель увеличился на 0,1 процентный пункт.

При этом показатель одобрения деятельности главы государства с 20 по 26 февраля 2023 года составил 76,9% (+0,3 п.п. за пять дней).

Уровни доверия и одобрения деятельности главы правительства Михаила Мишустина составили, соответственно, 63,3% и 54,6%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В компании Mediascope подсчитали, что послание по телевидению посмотрели в 2023 году на 3 млн жителей крупных российских городов больше, чем в 2021 году — 9,2461 млн человек в возрасте старше 4 лет.

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