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"Русал" спас моряков в акватории Татарского пролива

18:24
  • пятница
  • 03 марта 2023

Никто не пострадал

"Русал" спас моряков в акватории Татарского пролива. Более недели специалисты боролись за поврежденный сухогруз, пытаясь залатать пробоину и откачать воду. Экипаж, состоящий из 21 гражданина Китая, сошел на лед, где его подобрало другое судно. Никто из моряков не пострадал.

Ледники и шквалистый северный ветер – в таких экстремальных погодных условиях пришлось спасать судно. Сухогруз, перевозивший для "Русала" 29 тысяч тонн глинозема, затонул в акватории Татарского пролива в 42 милях от порта Ванино.

Все произошло 1 марта, судно ушло на глубину 253 метра. Больше недели специалисты компании "Русал" вместе со спасателями боролись за сухогруз, пытаясь залатать пробоину и откачать воду из трюма.  Но бортовая волна захлестнула корабль, оборвала швартовые концы, насосы не справились с откачкой прибывающей воды.

"Условия были довольно тяжелые. Все ребята выложились на 100%, боролись, как говорится, до конца. Но, к сожалению, судно не удалось спасти. Но самое главное, что экипаж остался жив", - рассказал матрос буксира "Отто Шмидт" Александр Иванов.

Спасение экипажа восприняли в компании как победу: "главное, что удалось спасти всю команду". Пострадавших среди экипажа нет.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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