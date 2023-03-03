Собянин: Станция Крюково после реконструкции превратится в трехуровневый ТПУ

Реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году

Уже в этом году в Зеленограде завершится масштабная реконструкция станции Крюково. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Собянин. Она войдёт в состав современного ТПУ. И станет конечным пунктом будущего МЦД-3 Ленинградско-Казанского направления. Общая площадь пригородного вокзала с пассажирским терминалом и комфортными платформами составит около 15 тысяч квадратных метров. Также в Зеленограде, которому сегодня исполняется 65 лет, мэр посетил новый спорткомплекс.

Зеленограду - 65 лет. История города началась 3 марта 1958 года. В этот день вышло постановление Совета Министров СССР "О строительстве нового города в пригородной зоне Москвы, в районе станции Крюково Октябрьской железной дороги". Через десять лет, в 68-м, город стал частью столицы.

С момента основания здесь занимались развитием микроэлектроники. Негласно город стали называть российской Кремниевой долиной. Сейчас Зеленоград продолжает развиваться как город науки и промышленности. Около 300 предприятий производят лекарства, микроэлектронику, измерительные приборы и другую высокотехнологичную продукцию.

Драйвер развития - особая экономическая зона "Технополис Москва". Зеленоград еще и один из самых зеленых округов Москвы. За последние годы в городе привели в порядок парки, скверы и другие зоны отдыха. Один из крупных проектов реконструкции - Центральный проспект и площадь Юность. Юбилей решили отметить в драматическом театре Ведогонь, который, кстати, совсем недавно реконструировали. Сегодня на сцене не актеры, а почетные жители города. Поздравить зеленоградцев приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"С днем рождения, Зеленоград! Мне очень просто сверять даты развития Зеленограда, потому что мы с Зеленоградом одногодки - 58 года рождения. Когда сюда приезжаешь, такое особое чувство, потому что это такое историческое место. Историческое место для нашей памяти о Великой Отечественной войне. Крюково, панфиловцы - знает вся страна. И, конечно, низкий поклон тем ветеранам, которые еще с нами", - отметил Собянин.

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников различных предприятий Зеленограда. Город продолжает меняться. Развивается спортивная инфраструктура. Уже построены 4 крупных капитальных объекта. Для занятий футболом, регби, картингом. Вот-вот откроет свои двери ФОК в Крюкове.

"Мы очень долго ждем открытия этого здания, потому что у нас не было, к сожалению, своей базы, своего зала. И мы все время были вынуждены заниматься в арендованных залах. Соответственно, это совершенно не те условия. Такого большого красивого зала, конечно, в нашем городе еще нет", - рассказала Галина Виноградова, тренер московской комплексной спортивной школы Зеленоград по художественной гимнастике.

Для занятий плаванием - бассейн классических размеров. Шесть дорожек длиной 25 метров. Стартовые тумбочки не только для отработки прыжков. Это еще и возможность проведения соревнований.

Мэр Москвы пообщался с коллективом ФОКа и узнал о возможностях спорткомплекса. Станция Крюково, вокруг которой начал 65 лет назад развиваться город, скоро станет главным транспортно-пересадочным узлом Зеленограда. Вовсю идет реконструкция вокзала. Уже в этом году станция станет конечным пунктом будущего диаметра МЦД-3 Ленинградско-Казанского направления.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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