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ВКС России сбили еще один украинский Су-24

15:38
  • пятница
  • 03 марта 2023

Россия продолжает спецоперацию

Истребительная авиация ВКС России в районе Красноармейска (ДНР) сбила самолет Су-24 Воздушных сил Украины. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказали в российском Минобороны.
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Средства ПВО России за сутки уничтожили 18 украинских дронов и сбили снаряд РСЗО HIMARS.

Потери ВСУ на купянском направлении составили до сотни военнослужащих, при этом ликвидирован танк, три БМП, два пикапа, самоходная гаубица "Акация" и боевая машина РСЗО "Град".

На краснолиманском направлении уничтожено свыше 200 украинских военных, три БМП, восемь ББМ, два пикапа и гаубица Д-20.

На донецком направлении потери ВСУ за последние сутки достигают 210 человек, на южнодонецком и запорожском направлениях — более 70 человек, на херсонском направлении — до 60 человек.

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