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Первая весенняя оттепель зафиксирована в Москве

16:00
  • пятница
  • 03 марта 2023

Однако эксперты призывают не ждать ранней весны

В Москве температура воздуха впервые с начала календарной весны преодолела нулевую отметку. Об этом в пятницу, 3 марта, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова.
Москвичам пообещали неустойчивую погоду в первые дни весны

Как уточнила метеоролог, к 11:00 на юге Москвы температура воздуха прошла нулевой рубеж, выйдя на положительные значения. Это первая мартовская оттепель в столице.

Однако впечатление от первой за весну оттепели портят порывистый ветер западных румбов и осадки. При этом на столичных реперных станциях ВДНХ и Тимирязевской сельхозакадемии за сутки сугробы увеличились на 2 см, достигнув соответственно высоты 37 см и 39 см. В Коньково высота снега увеличилась на 5 см, в результате чего район лидирует со значением в 53 см, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что арктические холода еще вернутся в столичный регион в марте. Метеоролог уточнил, что в ближайшие дни ожидаются и положительные температуры воздуха, однако рассчитывать на приход метеорологической весны пока не стоит, март будет холодным.

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