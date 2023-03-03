В Германии раскритиковали Шольца за слова о Путине

Жители устали слушать "сказки" канцлера ФРГ

Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в некомпетентности после слов о президенте России Владимире Путине.

Зачитывая доклад в Бундестаге, Шольц заявил, что российский лидер якобы не готов начать мирные переговоры.

"Пришлось закончить слушать сказки Шольца через четыре минуты, так как я больше не мог этого выносить. Этот человек настолько чужд реальности, что ведет нас к войне с Россией", — говорится в комментарии, который приводит РИА Новости.

Комментаторы выразили уверенность, что Москва будет спокойно отстаивать свои интересы: "Цель ясна и проста: Украина не будет в НАТО".

"Путин говорил про готовность к мирным переговорам, а вот генсек НАТО изъявлял такое желание?", - задался вопросом один из комментаторов.

Накануне Шольц заявил, что Германия обучила с начала специальной военной операции более трех тысяч украинских военных, в ближайшее время подготовку в ФРГ пройдут еще более тысячи солдат с Украины.

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