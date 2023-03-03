Левкин: Программа реновации позволяет улучшить планировочную структуру города

Программа позволяет создать комфортную и безопасную среду

Одной из целей национального проекта "Жилье и городская среда" является создание комфортной и безопасной среды, которая достигается, в том числе благодаря программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на панельной дискуссии в рамках "Российской строительной недели". Кроме того, программа реновации позволяет улучшить планировочную структуру города.

"В реализацию программы вовлечено 80% районов и поселений Москвы. В 122 районах столицы будет обновлен жилищный фонд - вместо старых домов появятся современные, комфортные, энергоэффективные новостройки. Новые квартиры получат около миллиона жителей - это ориентировочно 10% населения мегаполиса", - сказал Левкин.

При реализации программы применяются все передовые технологии, в том числе информационное моделирование, уточнил Левкин. Так, в 2023 году в Москве запланирован ввод в эксплуатацию первого дома по программе реновации, построенного с помощью ТИM-технологий. Это будет новостройка в районе Нагатинский Затон.

При этом вся строящаяся жилая застройка будет полностью обеспечена объектами социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры.

Сергей Левкин отметил, что с момента старта программы реновации в столице удалось создать фундаментальные основы для дальнейшей ее реализации и создать уникальную систему управления во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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