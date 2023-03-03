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Politico: США боятся заморозки украинского конфликта

17:10
  • пятница
  • 03 марта 2023

Конфликт может затянуться на годы, пишет издание

В Белом доме опасаются заморозки конфликта на Украине, ослабляющего Запад. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, большое количество аналитиков в разведке европейских стран и США полагают, что конфликт может затянуться на годы. Белый дом бьет тревогу, опасаясь, что Москва может получить поддержку извне, отмечает издание.

Ранее министр армии США Кристин Вормут заявила, что конфликт на Украине может "саморазрешится в следующий год или два". По ее словам, Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил.

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