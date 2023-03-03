СКР завел дело по трем статьям после атаки диверсантов в Брянской области

Среди статей - терроризм

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям по факту действий диверсантов в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст.ст. 205, 317, 167 УК РФ), - говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.

Сейчас в Брянской области работает следственная группа. Следователи занимаются сбором и фиксацией доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны. Также опрашиваются свидетели и потерпевшие.

Утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека, один ребенок пострадал. Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"