СКР завел дело по трем статьям после атаки диверсантов в Брянской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям по факту действий диверсантов в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
"СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст.ст. 205, 317, 167 УК РФ), - говорится в сообщении.
Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества.
Сейчас в Брянской области работает следственная группа. Следователи занимаются сбором и фиксацией доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны. Также опрашиваются свидетели и потерпевшие.
Утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В результате атаки погибли два человека, один ребенок пострадал. Владимир Путин назвал случившееся терактом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"