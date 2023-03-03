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Заваленный снегом лыжник смог спастись благодаря свободной руке

18:25
  • пятница
  • 03 марта 2023

Он откопал лицо, чтобы дышать

Кадры из Швейцарии. Спасателям удалось заметить целиком заваленного снегом лыжника, только потому что тот смог помахать им рукой.

По следам спасатели предварительно определили квадрат, где мог находиться мужчина, над местом завис вертолет и, оказалось, не зря. При сходе лавины снег, говорят специалисты, становится плотным, почти как бетон. Выбраться самому практически невозможно, а благодаря свободной руке лыжник чуть-чуть откопал лицо, чтобы дышать.

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