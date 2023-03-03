Собянин рассказал о бурном развитии Зеленограда

Город отмечает 65 лет со дня основания

Зеленоград отмечает 65 лет со дня основания. В торжествах по этому случаю принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

"С днем рождения, Зеленоград. Мне очень просто сверять даты в развитии Зеленограда, потому что мы с Зеленоградом одногодки - 1958 года рождения. Глядя на исторические события Зеленограда, я так вспоминал по этим годам вехи своей жизни, а последние годы вообще тесно связаны с Зеленоградом", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что с Зеленоградом связана история развития отечественной микроэлектроники. Когда-то город сравнивали с "Силиконовой долиной" по динамике развития технологий, напомнил Собянин.

"И сегодня государство снова смотрит на Зеленоград как на город, от которого во многом зависит, что будет с нами происходить в ближайшие годы, а, может, - десятилетия. Та основа науки, микроэлектроники, информационных технологий - это фундамент развития современной промышленности, на которой зиждутся не только наши мирные технологии, но и военные", - отметил мэр.

В Зеленограде открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий, включая один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. Многое делается в городе и для развития транспорта. В августе в Зеленоград придет наземное метро Москвы. Проезд на электричке будет в два раза дешевле, а количество поездов увеличится.

Также мэр вручил награды Москвы жителям Зеленограда.

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