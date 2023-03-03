Американский апокалипсис: расцвет и трагедия секты "Ветвь Давидова"

Секта стала широко известной после трагической осады ее ячейки в 1993 году

С 28 по 30 апреля в Бостоне, штат Массачусетс, совершенно официально пройдёт бал сатаны. Его уже анонсируют как самое большое сатанинское собрание в истории, билеты на "уикенд богохульства и памяти, включающий шоу трансгендеров", уже распроданы. Надо отметить, что в США церковь сатаны вполне себе респектабельная организация, имеющая свои приходы во многих штатах и довольно серьезное количество прихожан. Американцы вообще довольно легко, если не сказать легкомысленно, относятся к наличию и активной работе в их стране множества сект, в том числе тоталитарных и деструктивных. И даже такие страшные истории, как, например, трагедия "Ветви Давидовой", ставшей широко известной после трагической осады её ячейки на ранчо Маунт-Кармел в 93-м году, власти, похоже, ничему не научили.

За этой провальной во всех смыслах операцией спецслужб Америка следила в прямом эфире. 51 день безрезультатной осады. Четыре погибших спецагента. И 80 убитых сектантов, 20 из которых - дети.

А ведь изначально всё задумывалось как красивая история о слаженной работе агентов Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. "Вообще, довольно одиозная структура, довольно странно возникавшая исторически и обладающая довольно странным набором полномочий", - отметил Родион Белькович, руководитель Центра Республиканских исследований.

В начале 90-х после череды скандалов дела у бюро шли неважно. Тут как нельзя кстати появилось сообщение курьера почтовой службы о некоем таинственном ранчо в Техасе. Владелец которого совершенно легально закупил оружия и боеприпасов на 40 тысяч долларов. И по первому же требованию согласился предъявить весь свой арсенал стражам порядка.

Организовав крайне непрофессиональное наблюдение, агенты, которым на тот момент было под 40, представились студентами. Они разъезжали на дорогих авто, поселились в доме неподалеку, из окна которого торчали телеобъективы. За сутки до начала обыска в местной прессе появилась статья "Грешный Мессия". А за несколько часов до начала операции съемочная группа спросила у одного из членов секты, как проехать к ранчо. В общем, о том, что столкновение неизбежно, обитатели "Маунт Кармел" знали заранее. Впрочем, они были к нему готовы.

Ведь именно это и было их священной миссией. Так учил пророк. Вернон Уэйн Хоуэлл родился в Хьюстоне. Его матери было 15, поэтому она отдала ребенка на воспитание бабушке. Учился он плохо. Страдал дислексией. Постоянно подвергался травле и насилию со стороны сверстников. Зато уже в 11 лет наизусть знал Священное писание. Когда Вернону исполнилось 19, от него забеременела несовершеннолетняя дочь пастыря. На связь молодого человека якобы подтолкнул сам Господь Бог, сыном которого он себя провозгласит чуть позже, сменив имя на Дэвида Кореша - отсылка сразу к двум библейским царям, Давиду и Киру.

В секте "Ветвь Давидова" Кореш примкнул в 81-м, а позже возглавил её. "Это было ответвление от адвентистского движения. Мы знаем только адвентистов 7 дня, на самом деле есть много групп и сект, и ветвь Давидова была одна из них, которая чем дальше, тем больше приобретала такой апокалиптический характер", - рассказал Александр Дворкин, профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Единственным развлечением в секте была музыка, наложила свой отпечаток культурная эпоха. В какой-то момент Кореш провозгласил – все женщины, включая несовершеннолетних в общине, его. И должны произвести на свет 24 ребенка. Вместе им суждено править миром. Возражения не принимались, ведь внутри общины царили жестокие нравы и палочная дисциплина.

"Это лишь выглядит так, как будто он сидел и думал, какую бы глупость навязать им на этот раз. Нет, это была тщательно спланированная манипуляция. Он испытывал людей, чтобы они не подвели в нужный час", - говорит психолог Брюс Пэрри.

А именно, когда придёт войско Вавилона – так в терминологии сектантов именовались стражи порядка. После того, как рейд агентов бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ провалился, за дело взялось другое бюро - Федеральных расследований. Осада ФБР длилась почти 2 месяца. Пробовали всё: от отключения электричества до звуковых атак. Через колонки включали звуки стоматологической бормашины или запись со скотобойни.

Сектанты то соглашались, то оказывались покидать поместье - удалось уговорить лишь 11 человек. Наконец, 19 апреля, получив санкцию президента США, оперативники приступили к штурму. Вертолёты, танки и слезоточивый газ, который, по одной из версий, загорелся. По другой - сектанты совершили самоподжог. Прятавшиеся в это время в подземном бункере женщины и дети задохнулись или сгорели заживо. А их лидер покончил с собой. Выживших давидианцев судили, а ранчо сравняли с землей. Не исключено, чтобы скрыть следы многочисленных ошибок спецслужб.

Выводы вроде как из всего этого сделали, поменяв подходы работы спецслужб. Хотя, не исключено, что теперь они просто всеми силами стараются не связываться с религиозными фанатиками. А их в Штатах всегда было много.

"В 17-ом, 16-ом веках само движение протестантизма означало как раз расширение возможности исповедания христианской веры не в лоне католической церкви или даже устоявшихся церквей в Европе протестантских. Сама интенция свободы, совести, вероисповедания и так далее предполагает этот процесс как бесконечный. И в этом смысле каждый, кто полагает, что его осенил святой дух, естественно, стремиться интерпретировать писание по-своему", - пояснил Родион Белькович.

В наши дни христианами себя считают более 80% населения США. И это не только традиционные протестанты и католики.

"Где-то со второй половины 90-х годов Америка стала использовать сектантство как фактор международной политики. Нужно сказать, что до этого в США с сектами боролись и боролись очень жестко. И вот этот один из эпизодов — это как раз то, что произошло в Уэйко. Очевидно, возможно, кстати, и после Уэйко, это был один из факторов, что кто-то решил, что если какое-то явление невозможно победить, его лучше возглавить", - отметил Александр Дворкин.

Церковь сатаны, мормоны и даже последователи летающего макаронного монстра, которым религия предписывает носить на голове дуршлаг - всё это не только цветёт пышным цветом в самих Штатах, но и активно продвигается вместе с неолиберальным порядком по всему миру.

И если хоть на долю секунды предположить, что это действительно так, то в одном религиозный фанатик Дэвид Кореш был прав: такой мир долго не протянет.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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