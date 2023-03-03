Как никогда нужна миру: какое место займет Россия в новом миропорядке

Построение однополярной модели во главе с США терпит крах

Несмотря на все старания Блинкена создать вокруг России минное поле ненависти, на всех направлениях, кроме западного, у Вашингтона ничего внятного не получается. Скорее, наоборот, уже и на западном фронте есть перемены. Все больше людей думающих и - что немаловажно - влиятельных, начинают называть вещи своими именами и уже сейчас пытаются понять, что будет после конфликта. Когда эта стадия нашей жизни завершится, нам снова придётся выстраивать отношения с окружающим миром. Как и окружающему миру с нами. На новых условиях.

В акватории Индийского океана Россия, Китай и ЮАР провели военно-морские учения. Больше недели экипажи боевых кораблей отрабатывали совместные стрельбы, разминирование, а также помощь терпящему бедствие гражданскому судну и освобождение его от пиратов. Наши военные моряки оценили маневры как очень успешные и особо отметили взаимопонимание командования и экипажей.

Впрочем, иначе между союзниками и быть не может - ведь и в целом отношения трех стран сейчас на очень высоком уровне. Встречи следуют одна за другой. В конце февраля Владимир Путин принимал главу канцелярии Комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам Ван И. А в январе турне по африканскому континенту Сергей Лавров начал с ЮАР. Обсуждаемая повестка самая широкая - от экономических вопросов до урегулирования на Украине. Кстати, ЮАР здесь придерживается нейтральной позиции, а Китай, как известно, сам выступил с мирными инициативами. Конфликт на Украине стал катализатором событий, после которых стало окончательно ясно: мир прежним уже не будет.

"В настоящий момент решается конфигурация будущего миропорядка, по итогам которой определится место России в демократической, справедливой, полицентричной системе, которая сейчас формируется и которой нет и не может быть альтернативы. Хочу подчеркнуть: нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества. Мы его сейчас называем мировое большинство", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Именно "мировое большинство", потому что в странах, с которыми Россия сегодня поддерживает тесные связи, проживает большинство населения Земли. А по другую сторону - тот самый "золотой" миллиард, лидеры которого некогда уверовали в свою исключительности и до последнего времени пытался диктовать остальному миру свою волю и свои ценности.

Это Россия в полной мере испытала на себе после распада СССР, когда встроиться в так называемую цивилизованную демократическую семью нам предлагали исключительно на своих условиях. До какого-то момента мы пытались, но, к счастью, вовремя остановились, учитывая во что на глазах превращаются те самые западные ценности. Не говоря уже о демократии. Так, нормой в Евросоюзе стало четко исполнять приказы, поступающие из Вашингтона или покорно молчать, как в случае с расследованием терактов на "Северных потоках". Ведь на Западе теперь один лидер без возможности для остальных иметь хотя бы совещательный голос.

"Великобритания не изменит свою политику без США. Не согласовав это с США. То есть основные решения все еще принимаются в Вашингтоне", - заявил Уильям Хейг, экс-министр иностранных дел Великобритании.

"Все еще", пожалуй, здесь ключевые слова. Недовольство политикой США и возглавляемого им коллективного Запада нарастает повсеместно. Жозепп Боррель не так давно называл привилегированную Европу цветущим садом, а весь окружающий ее мир - джунглями. И вся проблема в том, что за такими оскорбительными образами следуют прямые угрозы, в первую очередь, в отношении России.

"Россия - православная страна с традиционными социальными ценностями. Именно поэтому она должна быть уничтожена, вне зависимости от того, какую цену за это придётся заплатить Соединённым Штатам", - отметил конгрессмен-демократ Джейми Раскин.

Запад подчеркивает: ему угрожает сам факт существования России. К тому же, население планеты растет, ресурсы ограниченны. Раньше помогал захват колоний в Африке и Азии. Сейчас выход один - передел земель. А значит главная цель - уничтожить Россию.

"У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию... Это крайне опасные заблуждения. Как с СССР не получится. Если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, он будет решён отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", - говорится в статье Дмитрия Медведева для "Известий".

Но Россия в нынешних условиях как никогда нужна миру. А если быть совсем точным - мировому большинству.

"Роль России существенно трансформировалась в современных условиях. И многовекторая дипломатия и политика, которая в настоящее время является некоей основой в концепции внешней политики России, конечно же, она является правильной и ключевой", - отметил Иван Сурма, заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ.

Примеры такого сотрудничества - БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. Созданные в 2000-е, организации активно работают и развиваются, к ним намерены присоединиться все больше стран.

"Потому что видят, как Россия ответственно подходит ко многим вопросам, не бросает. Ну вот та же атомная энергетика по нашим технологиям. Ни одна из европейских, да и американских корпораций никогда не поддерживает. Поставляя оборудование и занимаясь строительством той же атомной станции, отдельно выносился вопрос о тех же ядерных отходах. А Россия научилась их перерабатывать и давать вторую жизнь. Мы сопровождаем то, что мы построили в других странах. Мы поддерживаем и обучаем персонал", - рассказал Иван Сурма.

Россия - надежный партнер во всех сферах, от поставки энергоносителей до предоставления технологий. Это хорошо известно в мире и именно поэтому провалился план Запада нас изолировать и сделать страной-изгоем. Более того, эффект получился обратным. Торговые потоки перераспределились, их объем увеличился. Телеканал CNN в четверг опубликовал "сенсационную" новость - таинственный флот помогает России перевозить нефть по всему миру. Причем, если в январе танкеров было 360, то сегодня уже 600.

"Три четверти стран и большинство мирового населения не поддерживают санкции против России в том числе и потому, что заботятся о своем национальном суверенитете. Построение однополярной модели, где законодателем для всего мира будет одна страна США, как гарант и гегемон - это не то, что нужно сегодня большинству стран мира", - отметил Артём Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

На протяжении последних 30 лет российская внешняя политика пережила несколько трансформаций. Серьезные корректировки происходили в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию и в 2014-м после госпереровота на Украине.

События последнего года запустили уже необратимые изменения в мире. И что бы ни говорил президент Байден о мировой гегемонии США, сегодня начинает формироваться сбалансированная система, в которой будут соблюдаться права государств и их народов. Процесс, как считают эксперты, небыстрый и может занять не одно десятилетие, но однозначно позитивный для цивилизации. И у России в нем особая роль.

Алексей Платонов, Елена Мекертычева, "В центре событий", "ТВ Центр".

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