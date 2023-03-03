Завалили цветами: Европа опозорилась из-за акций с российским Т-72

Все пошло не по плану

Эта неделя подтвердила уже ставшую прописной истину - настоящий свидомый всегда превратит любую перемогу в величайшую зраду. Это про перформанс, который украинцы устроили у нашего посольства в Германии с российским танком, подбитым у Бучи. Планировалась антироссийская акция. На выходе превратившаяся в демонстрацию обычными рядовыми немцами поддержки России. Причём, жизнь русофобов ничему не учит - опыт Берлина в части выставления подбитого русского танка решили повторить и прибалты. И повторили. Один-в-один.

Танк установили на Унтер ден Линден. За провокацию платил местный бизнесмен, помогал ему сотрудник одного из частных берлинских музеев Виланд Гибель. О последнем известно, что в 2019 году он попал в серьезную аварию, после чего, по собственным словам, стал испытывать проблемы с умственными способностями и с трудом выражать свои мысли. Похоже, травма сказалась и на планировании акции с танком. Это стало понятно сразу после появления Т-72 в Берлине.

"Берлинцы и немцы, которые это увидели, поняли, что это за акция. Для многих из них это просто такая память их родителей, дедов. Многие из которых воевали против Советского Союза, кто-то из них не вернулся, кто-то отсидел в лагерях. Кто-то вернулся с совершенно другими ощущениями. Но для них понимание того, что этот танк олицетворяет какую-то новую попытку военного противостояния с Россией, он просто для них непереносим. Поэтому реакция и была такова, какой мы ее видели. Немцы понесли цветы к этому танку", - отметил политолог Александр Сосновский.

И не только цветы. Немцы и русскоязычные эмигранты принесли к танку записки. На одной из них, в цветах российского флага, говорилось, что авторы послания каждый день молятся за победу России. На другой, уже по-немецки, отдавали дань памяти детям Донбасса, убитым украинскими боевиками с 2014 года. Антироссийская акция вышла из-под контроля и превратилась в пророссийскую. Этому пытались помешать некоторые украинцы, которые живут в Германии, но своими выходками только больше разозлили местных. Даже тех, кто симпатию к россиянам не испытывал.

"Цирковое представление, когда на танк были водружены украинские флаги. Когда на танке появилась табличка, вот это, конечно, было абсолютная пародия на ситуацию. Я уже не говорю о том, что сама по себе идея была кощунственная – использовать подбитый танк для таких целей. Но появилась табличка, украинскими активистами принесенная – "площадь Владимира Зеленского". Понятное дело, что это происходило на той небольшой площадке, которая в Берлине находится перед зданием российского посольства. И танк был так расположен, что его орудие было направлено в сторону нашего посольства", - говорит Сергей Засорин, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ.

В какой-то момент весь танк был устлан цветами, их пришлось складывать рядом. Поддержать берлинцев пришел праправнук немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.

"Это очень важно. У нас есть две тысячи роз, чтобы украсить танк. Чтобы, наконец, наше правительство могло начать вести переговоры друг с другом. И с остальными. Не только поставлять оружие, но и установить дипломатические отношения, а не рубить с плеча. Это самое главное. Нужно говорить друг с другом. И мы не враги. Мы ни против ни Украины, ни против русских. Мы друзья, мы строили эти отношения 30 лет", - заявил Александр Бисмарк.

Представитель Левой партии Германии Сара Вагенкнехт и известный журналист Алиса Шварцер также выступили перед берлинцами. Они напомнили, что конфликт на Украине разжигали Соединенные Штаты, и сейчас продолжают это делать ради собственной финансовой выгоды. При этом основные убытки в Европе терпит именно Германия, а нынешние власти настолько зависимы от Вашингтона, что просто не могут защитить интересы немцев.

Между украинцами и немцами возле танка возникали небольшие стычки, но полиция в происходящее не вмешивалась. Впрочем, неудавшаяся провокация явно стала напрягать берлинские власти.

"Когда власти увидели, а не увидеть это было невозможно, увидели толпы этих людей, которые идут к танку, к посольству российскому, приносят цветы, то, конечно, стало понятно – надо срочно что-то предпринимать. Потому что этот танк однозначно бы превратился в место такого, ну, я не сказал бы поклонения, но в такое памятное место, к которому берлинцы и немцы приходили бы и продолжали нести и нести цветы. И это, конечно, было совсем не то, на что рассчитывали активисты - и украинские, и немецкие", - сказал Александр Сосновский.

Танк решено было убрать. В Европе на прошлой неделе это была не единственная антироссийская провокация. Традиционно отличилась Прибалтика. Но даже там все пошло не по плану.

"Когда в Таллинне решили танк Т-72 превратить в такую передвижную выставку солидарности, и пустить ее по регионам Эстонии, вот тогда, кроме Таллинна, все остальные районы выступили резко против, особенно Нарва. А ведь Нарва – это крупнейший промышленный центр с преимущественно русскоязычным населением в Эстонии. Вот тогда власти испугались продолжения этой истории и в общем-то довольно быстро свернули все это политическое представление", - отметил Сергей Засорин.

В соседней Литве, когда люди стали нести цветы к танку, полиция реагировала агрессивнее своих немецких коллег. Когда стало ясно, что поток желающих возложить цветы не уменьшается, власти сначала установили рядом с танком урну, на которой написали "для цветов и советского прошлого", а депутат литовского сейма Раймундас Лопата и вовсе предложил ввести уголовную ответственность за возложение букетов к российскому танку. При этом многие коллеги Лопаты заявили, что видят в таком ужесточении законодательства проявление демократии.

Не более адекватной была и акция в Праге. Завернувшись во флаги Чехии, Евросоюза и Украины, активисты со скорбными лицами водрузили российский герб на плаху. И попытались топором, раскрашенным в желто-голубые цвета, отрубить орлу голову.

Топор, правда, оказался слишком тупым. Как и участники акции, которые и в данном случае не смогли провести ее по плану. Не менее жалко выглядело и представление в Грузии, где местные русофобы сначала склеили из досок и фанеры Кремль, разукрасили его, и затем сами же сломали.

Все эти акции, что в Берлине, что в Таллинне, что в Праге или Тбилиси, выглядели максимально жалко. И только лишний раз продемонстрировали слабость европейских политиков. В том числе и интеллектуальную, ведь те же прибалты могли принять к сведению берлинский провал, и отказаться от провокации. Но этого не сделали. В итоге всего несколько подбитых российских танков сумели мощно ударить по репутации еврочиновников. И, возможно, ударят еще. По некоторым данным, Т-72 из Берлина отправится в Амстердам. Похоже, что и голландские власти хотят получить свою порцию позора.

Денис Большаков, Елена Мекертычева, "В центре событий", "ТВ Центр".

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