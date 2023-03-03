Почему Запад отверг мирный план Китая по Украине

В Вашингтоне мыслят совсем другими категориями

В грохоте боев - как реальных, так и дипломатических - очень отчетливо прозвучал голос Пекина. Китай представил план по урегулированию кризиса на Украине. В нем 12 пунктов, при соблюдении которых всеми сторонами теоретически действительно можно было бы рассчитывать на нечто позитивное и долговременное. Но, похоже, именно это и не устраивает Запад и его сателлитов. Более того, они угрожают Китаю - по словам госсекретаря Блинкена, Китай ждут серьезные проблемы не только в отношениях с США, но и с другими странами, если Пекин будет поддерживать Россию в украинском конфликте. Занятно, но точно теми же словами Пекину пригрозила Голландия и даже Украина. Киев пообещал Китаю "агрессивную реакцию". Что это значит, знают только в Киеве, очевидно, что это бред. Но бред с расчетом. Запад очень хочет, чтобы Китай вернулся к прежней позиции вечного воздержавшегося. Насколько этот расчет верен?

Не изменив себе (политическое руководство КНР любит занимать выжидательную позицию), Пекин, спустя год после начала СВО на Украине, решил представить планете свой мирный план. Текст этого документа тут же разлетелся по СМИ. Эксперты принялись за анализ, в итоге сочтя его скорее декларативным. В первую очередь, за общие формулировки и отсутствие конкретных механизмов. Впрочем, возможно, это была лишь первая часть, которую дали почитать всем, преследуя вполне определенные цели.

"Был все-таки расчёт не столько на выполнение предложенных пунктов. Сколько на получение реакции оппонентов", - отметил политолог Александр Дудчак.

Однако нельзя сказать, что она получилась какой-то непредсказуемой. В Москве, ожидаемо, китайские предложения назвали "заслуживающими внимания". О том, что переговоры необходимы, заявил и премьер-министр Венгрии. Пожалуй, один из немногих европейский политиков, который открыто поддержал план Пекина по Украине. Намекнув, правда, что на самом деле он в этом убеждении далеко не одинок.

"Необходимо прекращение огня и начало мирных переговоров. Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира. Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Вполне нормальная реакция на здравые предложения, включающие в себя уважительное отношение к каждой стране, прекращение эскалации конфликта на Украине, отмену односторонних санкций, начало переговорного процесса и, главное, снижение риска использования ядерного оружия. Казалось бы, чего не коснись - всё по делу. И спорить с этим бессмысленно. Однако на Западе все же попытались, попробовав обставить все так, будто бы выполнение всех этих 12 пунктов на руку только России.

"Путин аплодирует этому плану, так как же он может быть хорошим? Я не вижу ничего в нём, что может указывать на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-то, кроме России, если следовать плану Китая", - заявил Джо Байден.

"Как это - неделимая безопасность? Есть центр принятия решения. Он выдает указания. Все остальные должны внимать и слушаться. И такие предложения Китая, конечно, противоречат. Это предложение предполагает дальнейшее обсуждение. Уважение интересов всех сторон", - отметил Александр Дудчак.

А к этому в Вашингтоне не привыкли. Там даже интересы собственных союзников никого не волнуют. Достаточно вспомнить историю с подрывом газопроводов "Северный поток". Власти Германии это "проглотили". А Шольц продолжает охотно подпевать Байдену, заявляя, что китайские предложения написаны под диктовку Москвы. И если уж их и рассматривать, то необходимо включить туда пункт о полном выводе российских войск. То есть в Берлине, по сути, дали понять, что переговоры на данный момент нецелесообразны. Хотя, согласно последним опросам, уже более 60 процентов жителей Германии требуют от властей их начала. Похожая картина и в других странах Евросоюза, которым китайский план, пишет "Ди Вельт", тоже пришелся не по вкусу:

"Европу предложение Пекина не устраивает, потому что реализация этого плана по сути ознаменует конец того миропорядка, который существовал с 1945 года. Ведь Путин наверняка сможет сохранить за собой контроль над частью украинских территорий, а до сих пор насильственное смещение границ было недопустимым. Для Вашингтона китайская инициатива неприемлема потому, что она была озвучена слишком рано. Американцы убеждены, что её реализация не ослабит Россию в достаточной степени".

То есть в Вашингтоне мыслят совсем другими категориями. Жертвы украинских туземцев господ из Белого дома никогда не волновали. Особенно когда на кону триллионы долларов. А значит война должна продолжаться. Какие уж тут мирные инициативы. Хотя кое-кому из американских политиков они все же пришлись по душе.

"Я хочу, чтобы Россия и Украина сели за стол мирных переговоров и закончили эту войну. Но знаете, кто всем этим управляет? Это Америка! Америка должна прекратить продвигать войну на Украине", - заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Впрочем, это скорее исключение из мейнстрима политической повестки, которую сейчас активно проводит Вашингтон и подконтрольные демократам СМИ. И в ней, конечно, нет места никаким переговорам.

"В долгосрочной перспективе по-настоящему мирная Украина возможна только при двух возможных условиях: членстве в НАТО или передовом развертывании десятков тысяч американских военнослужащих в сочетании с гарантией ведения войны от имени Украины", - пишут западные СМИ.

Насколько разительно это отличается от тех предложений, что представил Китай. Два абсолютно диаметральных подхода, разделяющих мир на два лагеря. С одной стороны, как видно, очень миролюбивый Запад во главе с США, пытающиеся сохранить прежний миропорядок. С единственным центром силы, которому все подчиняются. С другой стороны - Китай, Россия, Индия и большинство других стран, уставших от диктата Вашингтона. Вот и мирный план Китая там называли вызовом США, предположив, что это лишь прикрытие дальнейших шагов, на которые собирается пойти Пекин.

"Пекин, возможно, пытается реализовать стратегию из двух этапов. Первым шагом стал расплывчатый и невыполнимый мирный план, который позволяет Си публично предложить роль посредника. Вторым шагом может стать увеличение военной или квази-военной помощи России. Увеличение китайской помощи может существенно улучшить положение России. Или просто позволить Путину затянуть военный конфликт, который отнимает ресурсы и внимание США — неплохая сделка для Пекина", - отмечают СМИ.

Эксперты предполагают самые разные варианты. В том числе, звучит версия, что мирный план Пекина может включать и опыт прекращения корейской войны. Там в 1953-м году стороны договорились о перемирии, которое длится и по сей день. Однако в случае с Украиной, учитывая опыт минских соглашений, такой вариант не подходит. Доверие давным-давно утрачено. Не стоит забывать и о целях спецоперации. Невыполнение их будет означать лишь отсрочку новой войны. На эти грабли мы уже наступали в 2015-м году. И делать это снова явно не стоит.

Александр Панюшкин, Екатерина Симанович, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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