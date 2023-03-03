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Зеленский заявил о дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ

19:05
  • пятница
  • 03 марта 2023

Страны Запада должны ускорить поставки оружия Украине, уверен он

Украинские Вооруженные силы испытывают дефицит вооружений и боеприпасов, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом. По его словам, страны Запада должны ускорить поставки оружия Украине.

"Артиллерия - номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве. Нам нужны самолеты. Не говорить или обещать, а просто обучать наших ребят и передавать самолеты ", - сказал Зеленский.

Он добавил, что артиллерия нужна Украине не для того, чтобы наносить удары по территории России, а для того, чтобы вернуть под контроль территории, которые Киев считает своими. Также ВСУ нужны танки, заявил Зеленский.

"Страны, которые нам помогают, могут публично поддержать поставки нам того или иного оружия. Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие", - сказал украинский президент.

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