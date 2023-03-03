США ввели санкции против шести россиян

Среди них - московские судьи

США расширили персональные санкции против россиян. В обновленный список попали шесть человек.

Согласно документу, опубликованному на сайте американского Минфина, под санкции в частности, попали заместитель министра юстиции Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко, следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин, эксперта Данила Михеев, а также Илья Козлов.

Введенные санкции предполагают блокировку собственности, а также запрет на финансовые операции на территории страны.

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