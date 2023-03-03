Российские силы обстреливают все пути снабжения ВСУ в Артемовске

"Вагнеровцы" взяли важную возвышенность

Дороги, по которым осуществляется снабжение украинских националистов в Артемовске, находятся в простреливаемой артиллерией ЧВК "Вагнер" зоне. Об этом в пятницу рассказал РИА Новости боец подразделения.

По его словам, "вагнеровцы" взяли возвышенность, которая имеет стратегическое значение. "Оттуда видны далеко окрестности, естественно, все подъездные пути, которые находятся севернее Бахмута, мы видим, по этим подъездным путям уже не проехать, не пройти, как хотелось бы противнику", - рассказал боец.

Ранее стало известно, что российские военные закрепились в центре Артемовска. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав дать военным ВСУ возможность покинуть почти окруженный город.

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