За сутки в России госпитализирован 1571 больной коронавирусом

Заразились ковидом 14 049 человек

За сутки в России госпитализирован 1 571 больной коронавирусом, всего зафиксировано 14 049 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 328 569 человек с COVID-19, умерло 396 255 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 154 человека, зарегистрировано 2 399 новых больных, всего в столице 3 429 384 инфицированных, скончались 48 250 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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