ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мелитополь стал столицей Запорожской области

20:53
  • пятница
  • 03 марта 2023

Указ подписан 3 марта

Запорожскую область разделили на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе. Указ в пятницу подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Politico: США боятся заморозки украинского конфликта

"Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар... Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

3 марта в МИД заявили, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским "формула мира" направлена на формирование коалиции против России. В ведомстве напомнили заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что примирение Украины с Россией невозможно в ближайшие 100 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мелитополь
Мелитополь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.