Мелитополь стал столицей Запорожской области

Указ подписан 3 марта

Запорожскую область разделили на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе. Указ в пятницу подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар... Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

3 марта в МИД заявили, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским "формула мира" направлена на формирование коалиции против России. В ведомстве напомнили заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что примирение Украины с Россией невозможно в ближайшие 100 лет.

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